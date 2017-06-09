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Выборы в Великобритании: катастрофа для Мэй и подвешенный парламент

Сюжет:
Парламентские выборы в Британии (87)
09:5809.06.2017
(обновлено: 10:04 09.06.2017)
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© REUTERS / Hannah McKayЖенщина голосует на избирательном участке в Кройдоне на досрочных парламентских выборах, Великобритания. 8 июня 2017Женщина голосует на избирательном участке в Кройдоне на досрочных парламентских выборах, Великобритания. 8 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Досрочные парламентские выборы в Великобритании, инициированные премьер-министром Терезой Мэй с целью укрепить влияние консерваторов перед переговорами по Brexit, завершилось возникновением так называемого "подвешенного парламента", в котором ни одна партия не имеет абсолютного большинства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В 10.00 (12.00 мск) Мэй выступит с заявлением, не исключено, что объявит об отставке. Между тем, источники Би-би-си сообщили, что премьер-министр не собирается покидать свой пост.

По данным на 9.30 мск, количество мандатов у Консервативной партии составило 314, у Лейбористской – 261, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 35 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 12 мест, Демократическая юнионистская партия - 10 мандатов, а Партия независимости — самая правая партия — не получила ни одного.

Прохожие у здания Парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
© AFP 2017 / Justin Tallis
Процедура выборов в парламент Великобритании

Первые часы, последовавшие после закрытия избирательных участков, уверенно лидировала Лейбористская партия, однако это стандартная ситуация для всех выборов. Результаты сравнялись примерно в 4 утра (6.00 мск), после чего Консервативная партия повела счет. Около 6 утра (8.00 мск) стало ясно, что ни одна партия не набирает 326 мест в парламенте, а значит, страну ждет период неопределенности.

© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкУказатель избирательного участка на перекрестке Чаринг-Кросс в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Указатель избирательного участка на перекрестке Чаринг-Кросс в Лондоне

Катастрофа для Мэй

Следующие всеобщие выборы должны были состояться в 2020 году. На прошлых выборах, в 2015 году, консерваторы во главе с Дэвидом Кэмероном, вопреки прогнозам, одержали ярчайшую победу и получили абсолютное большинство в парламенте: у партии было 330 мест.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Биография Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, ранее говорившая, что всеобщих выборов не будет, 18 апреля объявила, что приняла-таки решение провести их. "Смену настроения" она мотивировала тем, что в преддверии переговоров об условиях выхода Великобритании из ЕС необходимо сплочение страны. Кроме того, Мэй, проводя выборы, добивается получения личного мандата на ведение переговоров: она стала премьером, по сути, случайно, благодаря отставке Дэвида Кэмерона, покинувшего свой пост из-за того, что британцы проголосовали за Brexit.

В успехе намерений Мэй в апреле не сомневался никто: согласно опросам, консерваторы пользовались поддержкой 48% населения, тогда как Лейбористская партия располагала лишь 24% голосов. Учитывая сильные позиции консерваторов в последнем составе парламента, желание Мэй воспользоваться популярностью своей партии и слабостью конкурентов и усилить свои позиции воспринималось естественно.

Сторонник Лейбористской партии выходит с избирательного участка в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Однако по мере того, как выборы приближались, разрыв между партиями сокращался, во многом благодаря непопулярным мерам, предложенным консерваторами в предвыборном манифесте, и двум подряд терактам. В итоге опросы стали прогнозировать "подвешенный парламент".

Итоги выборов показали, что Мэй, инициировав выборы, сама потерпела сокрушительное поражение, повторив тем самым судьбу своего предшественника Дэвида Кэмерона, проводившего референдум по Brexit в уверенности, что Британия останется в ЕС.

© REUTERS / TOBY MELVILLEТереза Мэй в ожидании результатов парламентских выборов, 9 июня
© REUTERS / TOBY MELVILLE
Тереза Мэй в ожидании результатов парламентских выборов, 9 июня

Провал Стерджен

Ночь подсчета голосов на выборах оказалась очень неприятной не только для Мэй, но и для первого министра Шотландии Николы Стерджен.

Если на выборах 2015 года SNP выступила триумфально, увеличив представительство в британском парламенте с 6 депутатов до 56, то в этом году она потеряла мандаты даже в Шотландии, в регионе, где конкурентов у нее раньше, по сути, не было.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стерджен ночью не скрывала своего огорчения.

"Это разочаровывающий результат, мы не ожидали резкого подъема лейбористов в последние дни", — сказала она.

Комментируя ситуацию, складывающуюся для других партий, она сказала, что результат "ужасен" для премьер-министра Терезы Мэй.

"Она сейчас в тяжелой ситуации", — отметила Стерджен.

Не исключено, что Стерджен придется теперь менять свою программу, построенную на обещании нового референдума о независимости региона. Идею нового референдума поддерживают далеко не все шотландцы, и, возможно, нынешние выборы послужат Стерджен уроком.

© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПолицейский автомобиль у избирательного участка в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Полицейский автомобиль у избирательного участка в Лондоне

"Подвешенный парламент" и варианты коалиций

В ситуации "подвешенного парламента" прежнее правительство сохраняет полномочия до формирования нового, даже если кто-то из министров перестал в результате выборов быть депутатом парламента.

Параллельно определяется, насколько действующий премьер-министр и его партия способны в одиночку или в сотрудничестве с другими партиями сформировать работоспособное правительство. Согласно установленным в Великобритании правилам, именно правившая до выборов партия имеет право "первой ночи" на попытку формирования правительства. Возможные сценарии в данном случае — правительство меньшинства либо создание коалиции — формальной или неформальной. Сколько времени может занять процесс формирования коалиции – неизвестно, в 2010 году это заняло 5 дней.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AFP 2017 / Justin Tallis
Политолог считает возможной отставку Мэй после парламентских выборов

Как только стало понятно, что большинства ни одна партия не получит, стали активно обсуждаться варианты коалиций. Одним из очевидных вариантов выглядит коалиция североирландской Демократической юнионистской партии (DUP) с консерваторами. Лидер DUP Арлен Фостер не стала давать преждевременных обещаний, отметив лишь, что всегда находила достаточно сложным работать с лидером лейбористов Джереми Корбином. Она также заявила, что рассчитывает на предоставление властям Северной Ирландии дополнительных полномочий, а также заявила, что "жесткий" Brexit (выход Британии не только из ЕС, но и из единого экономического пространства и таможенного союза) не отвечает ничьим интересам. Эти заявления хоть и сохраняют возможность для коалиции с консерваторами, однако предполагают большой торг.

Мэй против Корбина: британцы голосуют на досрочных парламентских выборах
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВнеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании были назначены на 8 июня по инициативе консервативного правительства. На фото: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возле участка для голосования в Лондоне.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании были назначены на 8 июня по инициативе консервативного правительства. На фото: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возле участка для голосования в Лондоне.
© AFP 2017 / Adrian DennisПосле того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.Мужчина с собакой возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Великобритании. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Adrian Dennis
После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкГлавным оппонентом Консервативной партии действующего премьера на этих выборах выступает Лейбористская партия, ведомая Джереми Корбином (на фото).Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин и житель Лондона у избирательного участка во время голосования на досрочных парламентских выборах. 8 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главным оппонентом Консервативной партии действующего премьера на этих выборах выступает Лейбористская партия, ведомая Джереми Корбином (на фото).
© AP Photo / PA/ Peter ByrneПо данным опроса YouGov, проведенного до теракта в Манчестере, Консервативная партия могла рассчитывать на 44% голосов избирателей, Лейбористская — на 35% голосов.Люди голосуют на досрочных парламентских выборах на избирательном участке в боксерском зале в Ливерпуле, Великобритания. 8 июня 2017
© AP Photo / PA/ Peter Byrne
По данным опроса YouGov, проведенного до теракта в Манчестере, Консервативная партия могла рассчитывать на 44% голосов избирателей, Лейбористская — на 35% голосов.
© REUTERS / Hannah McKayПосле теракта в Манчестере, который произошел 22 мая, правящая партия стала терять голоса, а лейбористы, напротив, стремительно набирать.Полицейский возле избирательного участка в Тауэр-Хамлетс, Великобритания. 8 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay
После теракта в Манчестере, который произошел 22 мая, правящая партия стала терять голоса, а лейбористы, напротив, стремительно набирать.
© REUTERS / Clodagh KilcoyneУчастки для голосования на выборах в парламент открылись в Великобритании в 7 утра (09.00 мск).Монахини после голосования на избирательном участке в Гайд-парке, Лондон. 8 июня 2017
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
Участки для голосования на выборах в парламент открылись в Великобритании в 7 утра (09.00 мск).
© REUTERS / Hannah McKayБольшая часть избирательных участков были организованы в школах, поэтому занятия во многих из них сегодня были отменены.Женщина голосует на избирательном участке в Кройдоне на досрочных парламентских выборах, Великобритания. 8 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Большая часть избирательных участков были организованы в школах, поэтому занятия во многих из них сегодня были отменены.
© AFP 2017 / Andy BuchananПервый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен голосует на избирательном участке в Глазго.Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен голосует на избирательном участке в Глазго, Шотландия. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Andy Buchanan
Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен голосует на избирательном участке в Глазго.
© AFP 2017 / Paul FaithЛидер партии "Шинн Фейн" Мишель О'Нилл на избирательном участке в Клоне.Лидер партии Шинн Фейн Мишель О'Нилл на избирательном участке в Клоне, Великобритания. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Paul Faith
Лидер партии "Шинн Фейн" Мишель О'Нилл на избирательном участке в Клоне.
© AFP 2017 / Adrian DennisГолосование продлится до 10 вечера местного времени (00.00 мск).Участок для голосования на досрочных парламентских выборах в Хедингтоне, Великобритания. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Adrian Dennis
Голосование продлится до 10 вечера местного времени (00.00 мск).
© REUTERS / Neil HallСразу после закрытия всех избирательных участков будут опубликованы данные exit-polls и начнется подсчет голосов, который продлится всю ночь.Женщины ждут голосования на избирательном участке в Лондоне во время досрочных парламентских выборов, Великобритания. 8 июня 2017
© REUTERS / Neil Hall
Сразу после закрытия всех избирательных участков будут опубликованы данные exit-polls и начнется подсчет голосов, который продлится всю ночь.
© AFP 2017 / Glyn KirkОкончательные данные об исходе голосования будут оглашены в пятницу, 9 июня.Участок для голосования на досрочных парламентских выборах возле Брайтона, Великобритания. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Glyn Kirk
Окончательные данные об исходе голосования будут оглашены в пятницу, 9 июня.
© AP Photo / Markus SchreiberПо итогам выборов определится, сумеет ли правящая Консервативная партия сохранить абсолютное большинство в парламенте, которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.Мужчины возле участка для голосования на досрочных парламентских выборах в Лондоне, Великобритания. 8 июня 2017
© AP Photo / Markus Schreiber
По итогам выборов определится, сумеет ли правящая Консервативная партия сохранить абсолютное большинство в парламенте, которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.
© REUTERS / Toby MelvilleПосле выборов будет сформированы новый кабинет министров и палата общин. Ожидается, что парламентариев приведут к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня.Полицейские дежурят возле избирательного участка в Соннинге, Великобритания. 8 июня 2017
© REUTERS / Toby Melville
После выборов будет сформированы новый кабинет министров и палата общин. Ожидается, что парламентариев приведут к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня.
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Более сложный, чем консерваторы с DUP вариант коалиции — коалиция меньшинства, состоящая из лейбористов, либдемов, Шотландской национальной партии, партии "зеленых". Либдемы, правда, заявили, что не хотят блокироваться ни с консерваторами, ни с лейбористами, однако политологи не исключают, что они при необходимости изменят точку зрения.

Немалую роль играет то, решит ли сторонница "жесткого" Brexit Тереза Мэй, созвавшая выборы для того, чтобы упрочить положение своей партии, а вместо этого потерпевшая поражение, продолжить политическую борьбу или уйти в отставку. Не исключено, что смена партийного лидера может повлиять и на поиск союзников. Кто может быть лидером вместо Мэй, которую некоторые однопартийцы уже призвали уйти в отставку – еще один предмет обсуждения. Среди возможных кандидатур называют и главу МИД Бориса Джонсона, и главу МВД Амбер Радд, и министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса.

Между тем, переговоры по Brexit должны начаться уже в 19 июня.

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