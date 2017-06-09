Выборы в Великобритании: катастрофа для Мэй и подвешенный парламент

Женщина голосует на избирательном участке в Кройдоне на досрочных парламентских выборах, Великобритания. 8 июня 2017

Женщина голосует на избирательном участке в Кройдоне на досрочных парламентских выборах, Великобритания. 8 июня 2017

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Досрочные парламентские выборы в Великобритании, инициированные премьер-министром Терезой Мэй с целью укрепить влияние консерваторов перед переговорами по Brexit, завершилось возникновением так называемого "подвешенного парламента", в котором ни одна партия не имеет абсолютного большинства.

В 10.00 (12.00 мск) Мэй выступит с заявлением, не исключено, что объявит об отставке. Между тем, источники Би-би-си сообщили, что премьер-министр не собирается покидать свой пост.

По данным на 9.30 мск, количество мандатов у Консервативной партии составило 314, у Лейбористской – 261, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 35 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 12 мест, Демократическая юнионистская партия - 10 мандатов, а Партия независимости — самая правая партия — не получила ни одного.

Первые часы, последовавшие после закрытия избирательных участков, уверенно лидировала Лейбористская партия, однако это стандартная ситуация для всех выборов. Результаты сравнялись примерно в 4 утра (6.00 мск), после чего Консервативная партия повела счет. Около 6 утра (8.00 мск) стало ясно, что ни одна партия не набирает 326 мест в парламенте, а значит, страну ждет период неопределенности.

Катастрофа для Мэй

Следующие всеобщие выборы должны были состояться в 2020 году. На прошлых выборах, в 2015 году, консерваторы во главе с Дэвидом Кэмероном, вопреки прогнозам, одержали ярчайшую победу и получили абсолютное большинство в парламенте: у партии было 330 мест.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, ранее говорившая, что всеобщих выборов не будет, 18 апреля объявила, что приняла-таки решение провести их. "Смену настроения" она мотивировала тем, что в преддверии переговоров об условиях выхода Великобритании из ЕС необходимо сплочение страны. Кроме того, Мэй, проводя выборы, добивается получения личного мандата на ведение переговоров: она стала премьером, по сути, случайно, благодаря отставке Дэвида Кэмерона, покинувшего свой пост из-за того, что британцы проголосовали за Brexit.

В успехе намерений Мэй в апреле не сомневался никто: согласно опросам, консерваторы пользовались поддержкой 48% населения, тогда как Лейбористская партия располагала лишь 24% голосов. Учитывая сильные позиции консерваторов в последнем составе парламента, желание Мэй воспользоваться популярностью своей партии и слабостью конкурентов и усилить свои позиции воспринималось естественно.

Однако по мере того, как выборы приближались, разрыв между партиями сокращался, во многом благодаря непопулярным мерам, предложенным консерваторами в предвыборном манифесте, и двум подряд терактам. В итоге опросы стали прогнозировать "подвешенный парламент".

Итоги выборов показали, что Мэй, инициировав выборы, сама потерпела сокрушительное поражение, повторив тем самым судьбу своего предшественника Дэвида Кэмерона, проводившего референдум по Brexit в уверенности, что Британия останется в ЕС.

© REUTERS / TOBY MELVILLE Тереза Мэй в ожидании результатов парламентских выборов, 9 июня © REUTERS / TOBY MELVILLE Тереза Мэй в ожидании результатов парламентских выборов, 9 июня

Провал Стерджен

Ночь подсчета голосов на выборах оказалась очень неприятной не только для Мэй, но и для первого министра Шотландии Николы Стерджен.

Если на выборах 2015 года SNP выступила триумфально, увеличив представительство в британском парламенте с 6 депутатов до 56, то в этом году она потеряла мандаты даже в Шотландии, в регионе, где конкурентов у нее раньше, по сути, не было.

Стерджен ночью не скрывала своего огорчения.

"Это разочаровывающий результат, мы не ожидали резкого подъема лейбористов в последние дни", — сказала она.

Комментируя ситуацию, складывающуюся для других партий, она сказала, что результат "ужасен" для премьер-министра Терезы Мэй.

"Она сейчас в тяжелой ситуации", — отметила Стерджен.

Не исключено, что Стерджен придется теперь менять свою программу, построенную на обещании нового референдума о независимости региона. Идею нового референдума поддерживают далеко не все шотландцы, и, возможно, нынешние выборы послужат Стерджен уроком.

"Подвешенный парламент" и варианты коалиций

В ситуации "подвешенного парламента" прежнее правительство сохраняет полномочия до формирования нового, даже если кто-то из министров перестал в результате выборов быть депутатом парламента.

Параллельно определяется, насколько действующий премьер-министр и его партия способны в одиночку или в сотрудничестве с другими партиями сформировать работоспособное правительство. Согласно установленным в Великобритании правилам, именно правившая до выборов партия имеет право "первой ночи" на попытку формирования правительства. Возможные сценарии в данном случае — правительство меньшинства либо создание коалиции — формальной или неформальной. Сколько времени может занять процесс формирования коалиции – неизвестно, в 2010 году это заняло 5 дней.

Как только стало понятно, что большинства ни одна партия не получит, стали активно обсуждаться варианты коалиций. Одним из очевидных вариантов выглядит коалиция североирландской Демократической юнионистской партии (DUP) с консерваторами. Лидер DUP Арлен Фостер не стала давать преждевременных обещаний, отметив лишь, что всегда находила достаточно сложным работать с лидером лейбористов Джереми Корбином. Она также заявила, что рассчитывает на предоставление властям Северной Ирландии дополнительных полномочий, а также заявила, что "жесткий" Brexit (выход Британии не только из ЕС, но и из единого экономического пространства и таможенного союза) не отвечает ничьим интересам. Эти заявления хоть и сохраняют возможность для коалиции с консерваторами, однако предполагают большой торг.

Более сложный, чем консерваторы с DUP вариант коалиции — коалиция меньшинства, состоящая из лейбористов, либдемов, Шотландской национальной партии, партии "зеленых". Либдемы, правда, заявили, что не хотят блокироваться ни с консерваторами, ни с лейбористами, однако политологи не исключают, что они при необходимости изменят точку зрения.

Немалую роль играет то, решит ли сторонница "жесткого" Brexit Тереза Мэй, созвавшая выборы для того, чтобы упрочить положение своей партии, а вместо этого потерпевшая поражение, продолжить политическую борьбу или уйти в отставку. Не исключено, что смена партийного лидера может повлиять и на поиск союзников. Кто может быть лидером вместо Мэй, которую некоторые однопартийцы уже призвали уйти в отставку – еще один предмет обсуждения. Среди возможных кандидатур называют и главу МИД Бориса Джонсона, и главу МВД Амбер Радд, и министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса.

Между тем, переговоры по Brexit должны начаться уже в 19 июня.