В Астане проходит встреча Сергея Лаврова и главы МИД Ирана

АСТАНА, 9 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях саммита ШОС в Астане, передает корреспондент РИА Новости.

По его словам, Лавров прибыл в конгресс-центр, где проходит саммит ШОС, и сразу направился в комнату, где его уже ожидала иранская делегация.

Ранее источник в делегации главы МИД Ирана сообщил РИА Новости, что в Астане в пятницу может пройти встреча Лаврова и Зарифа.

Встреча российского и иранского министров проходит на фоне серьезного обострения обстановки в регионе Персидского залива. Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское новостное агентство разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

Как ожидается, на этой неделе Лавров обсудит эту тему и с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джасемом аль-Тани, который в пятницу прибывает в Москву. Источник в МИД РФ сообщил ранее РИА Новости, что переговоры двух министров запланированы на субботу.

По мнению советника директора Российского института стратегических исследований Елены Супониной, Россия может стать одним из посредников в урегулировании конфликта между Катаром и другими арабскими странами. Эксперт отметила, что Москве не следует выступать в этом качестве в одиночку, "однако участвовать в коллективных усилиях с тем, чтобы, если не примирить враждующие стороны, то хотя бы как-то снизить накал страстей, Россия вполне может".