Политолог считает возможной отставку Мэй после парламентских выборов

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отставка действующего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй возможна после прошедших в стране внеочередных парламентских выборов, однако говорить о реалистичности такого прогноза рано, считает старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН, эксперт РСМД Кира Годованюк.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.

В настоящее время подсчитаны 640 из 650 округов. Консерваторы пока получили 311 мандатов, лейбористы – 259, либдемы – 12, Шотландская национальная партия – 35, остальные партии – 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабмина.

"Отставка, конечно, может быть возможна. Об этом уже заявили и некоторые члены партии тори, и (лидер британских лейбористов) Джереми Корбин уже призвал к тому, чтобы Тереза Мэй ушла в отставку", - сказала Годованюк РИА Новости.

Она отметила, что главным тезисом консерваторов во время предвыборной кампании был тезис о сильном и стабильном лидерстве. "Они (консерваторы) свою предвыборную кампанию как раз строили в противовес слабеющей позиции и низким рейтинга Джереми Корбина, и вот как раз итоги избирательной кампании показывают, что тори значительно сильно сдали свои позиции, и разрыв между лейбористами и тори стремительно сокращался последнее время", - сказала Годованюк, отметив, что в начале предвыборной кампании рейтинги тори превышали рейтинги лейбористов примерно на 20 пунктов.

"Отставка (Терезы Мэй) действительно может быть. Это сейчас на повестке дня. Говорят о возможных претендентах на пост лидера – нынешнем министре иностранных дел Борисе Джонсоне или министре по выходу Великобритании из ЕС Дэвиде Дэвисе. Насколько эти прогнозы реалистичны, мне сказать пока очень трудно", - добавила старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.

По ее словам, все будет зависеть от того, смогут ли тори вообще удержать власть, сформировать правительство, добиться коалиции с другой партией.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 10.00 (12.00 мск) выступит с заявлением по итогам внеочередных выборов в парламент.