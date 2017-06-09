Исход выборов в Великобритании может отвлечь от Brexit, считает политолог

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Результаты выборов в Великобритании могут отодвинуть на второй план переговоры по Brexit, так как сначала нужно будет решить внутренние вопросы, а затем заниматься внешней политикой, считает старший научный сотрудник РИСИ, кандидат политических наук Анна Виловатых.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.

В настоящее время подсчитаны результаты в 640 из 650 округов. Консерваторы пока получили 311 мандатов, лейбористы — 259, либдемы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабмина.

"Любой вариант подвешенного парламента означает, что в стране в ближайшее время будет весьма нестабильная политическая ситуация, и, прежде всего, нужно будет решать свои внутренние вопросы, договориться с фракциями, после чего уже заниматься внешней политикой. Мы приходим к тому, что переговоры по Brexit, они отойдут на второй план, и в ближайшее время, как хотела это сделать Мэй, они не начнутся", — сказала Виловатых РИА Новости.

По словам эксперта, "не исключено, что стратегия Brexit все-таки будет деформирована, и она будет проводиться в более мягком варианте, потому что для того, чтобы Мэй достичь согласия с кем-то, ей нужно будет пойти на компромисс".

Виловатых отметила, что если Мэй пойдет на формирование коалиции с другими партиями, то в этом случае ее партнерами могут стать либеральные демократы, которых возглавляет Тим Фаррон.

"Ранее, в 2010 году, они (либеральные демократы) были младшими партнерами консерваторов, но в этом случае это вряд ли возможно, потому что либеральные демократы выступают за то, чтобы остаться в составе ЕС", — добавила собеседница агентства.

Таким образом, по ее словам, Терезе Мэй не удастся сформировать свой собственный парламент с либеральными демократами, а это единственная команда, с кем это может быть возможно.

"Получается, что если Мэй все-таки будет проводить переговоры, то либо она будет к этому склонять либеральных демократов, но тогда им придется отказаться практически полностью от своей программы, либо ей придется договариваться с независимыми депутатами… С ними договариваться возможно, но это будет очень сложно", — подчеркнула эксперт.

Что касается лейбористов, эксперт отметила, что эта партия может договориться либо с Шотландской национальной партией, либо с теми же либеральными демократами.

"То есть либеральные демократы, получается, и у тех, и у других на вес золота. Но, конечно, программа либеральных демократов, она гораздо более близка к лейбористской партии", — сказала Виловатых.

По ее словам, в случае, если правительство будет сформировано лейбористами, стратегия по Brexit будет реализовываться в более мягком варианте.

"Не исключено, что Британия останется в едином рынке в обмен на уступку по миграционной политике, предположим", — добавила она.

В любом случае, 13 июня партии должны встретиться, чтобы определить, кто формирует правительство, а на 19 июня намечена программная речь королевы, и парламент, по сути, должен приступить к работе, таким образом, "у них чрезвычайно мало времени для политического маневра", заключила эксперт.