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В мире

Депутат ГД о выборах в Великобритании: планы Терезы Мэй "полупровалились"

Сюжет:
Парламентские выборы в Британии (81)
09:3809.06.2017
0780
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Предварительные итоги парламентских выборов в Великобритании, на которых консерваторы пока не получают абсолютного большинства, показывают, что планы премьер-министра Терезы Мэй полупровалились, после произошедших терактов британское общество будет требовать серьезную программу по обеспечению безопасности, считает член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.

Тереза Мэй в ожидании результатов парламентских выборов, 9 июня
© REUTERS / TOBY MELVILLE
Тереза Мэй не планирует уходить в отставку, сообщают СМИ

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства. В настоящее время подсчитаны результаты в 640 из 650 округов. Консерваторы пока получили 311 мандатов, лейбористы - 259, либдемы - 12, Шотландская национальная партия - 35, остальные партии - 23. Согласно прогнозам, консерваторы не получат абсолютного большинства на выборах в парламент. Ожидается, что им достанется от 315 до 321 мест, что означает появление "подвешенного" парламента, когда ни одна из ведущих политических партий не получает больше половины мандатов.

"Конечно, планы, которые строила Тереза Мэй как минимум полупровалились. Потому что, когда они назначали выборы досрочные, они как раз рассчитывали на серьезнейшую поддержку для того, чтобы заниматься проектом Brexit. Они считали, что с Брюсселем им будет разговаривать легче, если будет поддержка достаточно мощная", - сказал Шхагошев РИА Новости.

Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Британию, скорее всего, ждет "подвешенный парламент"

Парламентарий полагает, что Мэй не учла все обстоятельства, которые могут произойти буквально перед выборами, она не рассчитала, какая поддержка может быть в обществе.

Последние террористические акты в Великобритании также сказались на результатах выборов, считает парламентарий.

"Общество давно наблюдает за миграционной политикой как ЕС, так и Британии. Британское общество сейчас увидело и подтвердило для себя те опасения, которые они строили, что миграция может привести терроризм в Британию. Так и произошло", - подчеркнул он.

По его мнению, британское общество будет требовать от Мэй серьезную программу по обеспечению безопасности. "Без этого она (Мэй) не добьется результатов в политике", - считает Шхагошев.

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