На западе Донецка при обстреле пострадали шесть домов

ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Шесть домов получили повреждения на западе Донецка в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в пятницу в городской администрации.

"В ночь на 9 июня обстрелу со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) подвергся Петровский район. В поселке Трудовские по улице Мамина-Сибиряка, 32 полностью уничтожена кровля, в доме №30 кровля уничтожена частично", — сообщили в пресс-службе администрации Донецка.

По данным мэрии, еще три дома повреждены по улице Гюго и один — по улице Карнавальная. По предварительным данным, пострадавших нет.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.