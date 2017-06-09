При обстреле села Каменка в Донбассе пострадал подросток

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Подросток ранен в четверг вечером в результате обстрела села Каменка в Донбассе, сообщает управление полиции Донецкой области.
По данным полиции, подросток получил минно-взрывную травму, у него осколочные ранения обеих ног и грудной клетки, его доставили в госпиталь в город Покровск.
"По данному факту Дружковским отделением полиции, в территорию обслуживания которого входит село Каменка, открыто уголовное производство по статье 258 "террористический акт", — добавили в полиции.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.