При обстреле села Каменка в Донбассе пострадал подросток

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Подросток ранен в четверг вечером в результате обстрела села Каменка в Донбассе, сообщает управление полиции Донецкой области.

"Боевики обстреляли село Каменка Ясиноватского района, ранен ребенок… Артобстрел начался около 21.10 (совпадает с мск). При взрыве снаряда ребенок находился на улице возле дома, и его ранило осколками", — говорится в сообщении.

По данным полиции, подросток получил минно-взрывную травму, у него осколочные ранения обеих ног и грудной клетки, его доставили в госпиталь в город Покровск.

"По данному факту Дружковским отделением полиции, в территорию обслуживания которого входит село Каменка, открыто уголовное производство по статье 258 "террористический акт", — добавили в полиции.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.