Закрыть границу: МИД Украины готов к введению визового режима с Россией

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинский МИД готов к введению визового режима с Россией. По словам главы ведомства, у дипломатов есть "соответствующий опыт".

В мае лидер фракции коалиции "Народный фронт" Максим Бурбак призвал депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. По его словам, Киев должен "использовать все оправданные методы для борьбы с агрессором, который должен платить большую цену".

Вопрос о введении виз поднимался в украинском парламенте не раз. В октябре 2016 года с таким предложением выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Однако тогда против выступила крупнейшая фракция — "Блок Петра Порошенко".

Сейчас для пересечения российско-украинской границы не требуется даже заграничного паспорта.

"МИД все как нужно сделает"

В эфире телеканала "112 Украина" Климкин заявил, что украинский МИД готов к введению визового режима с Россией.

"Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь", — сказал министр.

"Я считаю, что даже введения визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из России, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает", — добавил Климкин.

Ранее идею визового режима поддержали секретарь СНБО Александр Турчинов и глава СБУ Василий Грицак.

Так, например, Турчинов заявил, что "это вопрос не просто назревший-перезревший, его надо реализовать как можно быстрее".

"У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке надо выстраивать границы", — сказал он в начале июня.

Оппозиция Киеву

При этом не все украинские политики разделяют позицию властей. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Михаил Добкин назвал предложение о визовом режиме "пиаром определенных политических сил".

"Я отношусь к этой идее отрицательно. Возможно, это истинное желание внести в сессионный зал эту инициативу и проголосовать, а возможно, желание в очередной раз создать вокруг себя ауру борцов со всем российским. Это комично выглядит, потому что Украина три года билась над получением безвизового режима с Европой и тут же вводит ограничения для миллионов своих граждан, которые вынуждены ездить в Россию по работе или просто в гости к родственникам", — заявил депутат.

По словам Добкина говорить о перспективах закона о визовом режиме сложно, поскольку "уровень непрофессионализма нынешнего парламента зашкаливает".

Позиция Москвы

Российские власти неоднократно говорили, что примут меры, если Киев введет визовый режим. Во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил, что ответ Москвы будет зеркальным.

"Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами non grata, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?" — отметил дипломат, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта.

"Если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом", — добавил министр.

В Кремле считают, что введение виз ударит, в первую очередь, по самим украинцам.

"Это опять же из разряда "отморожу уши назло бабушке". Ничего более. Вы знаете, насколько такой шаг может ударить по интересам самих украинцев. Сложно будет переоценить, наверное, негативный эффект для самих жителей Украины", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в мае, комментируя внесение законопроекта в Раду.

Против самих украинцев

С Кремлем согласны и эксперты. Шеф-редактор проекта "Однако-Евразия" Семен Уралов заявил, что идея ввести визы — естественное продолжение курса нынешних украинских властей.

"Те люди, которые сейчас находятся при власти в Киеве — они играют на обострение. Это "мародерские элиты", которые пользуются внешней поддержкой и видят, что им все сходит с рук. Войну начать — пожалуйста. "Отжимать" активы, особенно российские, громить банки — и это тоже сходит с рук. То есть, им как бы говорят: делайте что хотите, но отрабатывайте свою антироссийскую функцию", — заявил политолог в эфире радио Sputnik.

По его мнению, главной задачей Киева при введении виз является введения визового режима с Россией инициаторы этой идеи видят в разрыве связей рядовых граждан двух стран.

"Эти визы — это же направлено не против России. Это направлено против самих украинцев — тех, которые не рвут связи с Россией, в том числе родственные, которые не впали в это их нынешнее сумасшедшее буйство. А таких людей на Украине — около половины", — подчеркнул Семен Уралов.