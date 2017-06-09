Закрыть границу: МИД Украины готов к введению визового режима с Россией

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинский МИД готов к введению визового режима с Россией. По словам главы ведомства, у дипломатов есть "соответствующий опыт".
Вопрос о введении виз поднимался в украинском парламенте не раз. В октябре 2016 года с таким предложением выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Однако тогда против выступила крупнейшая фракция — "Блок Петра Порошенко".
Сейчас для пересечения российско-украинской границы не требуется даже заграничного паспорта.
"МИД все как нужно сделает"
В эфире телеканала "112 Украина" Климкин заявил, что украинский МИД готов к введению визового режима с Россией.
"Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь", — сказал министр.
"Я считаю, что даже введения визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из России, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает", — добавил Климкин.
Так, например, Турчинов заявил, что "это вопрос не просто назревший-перезревший, его надо реализовать как можно быстрее".
"У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке надо выстраивать границы", — сказал он в начале июня.
Оппозиция Киеву
При этом не все украинские политики разделяют позицию властей. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Михаил Добкин назвал предложение о визовом режиме "пиаром определенных политических сил".
По словам Добкина говорить о перспективах закона о визовом режиме сложно, поскольку "уровень непрофессионализма нынешнего парламента зашкаливает".
Позиция Москвы
Российские власти неоднократно говорили, что примут меры, если Киев введет визовый режим. Во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил, что ответ Москвы будет зеркальным.
"Если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом", — добавил министр.
В Кремле считают, что введение виз ударит, в первую очередь, по самим украинцам.
"Это опять же из разряда "отморожу уши назло бабушке". Ничего более. Вы знаете, насколько такой шаг может ударить по интересам самих украинцев. Сложно будет переоценить, наверное, негативный эффект для самих жителей Украины", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в мае, комментируя внесение законопроекта в Раду.
Против самих украинцев
С Кремлем согласны и эксперты. Шеф-редактор проекта "Однако-Евразия" Семен Уралов заявил, что идея ввести визы — естественное продолжение курса нынешних украинских властей.
По его мнению, главной задачей Киева при введении виз является введения визового режима с Россией инициаторы этой идеи видят в разрыве связей рядовых граждан двух стран.
"Эти визы — это же направлено не против России. Это направлено против самих украинцев — тех, которые не рвут связи с Россией, в том числе родственные, которые не впали в это их нынешнее сумасшедшее буйство. А таких людей на Украине — около половины", — подчеркнул Семен Уралов.