В Астане началось заседание Совета глав стран-участниц ШОС в узком составе

АСТАНА, 9 июн — РИА Новости. Заседание Совета глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе началось в Астане, передает корреспондент РИА Новости.

Участие в заседании в узком составе принимают лидеры России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане Индия и Пакистан станут полноправными членами организации.

Ранее глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов назвал саммит в Астане "историческим", отметив, что значение ШОС как одной из крупнейших региональных организаций после присоединения Индии и Пакистана, значительно возрастет.

Планируется, что главы государств подпишут Астанинскую декларацию, будет принята Конвенция ШОС по противодействию экстремизму. Ожидается также, что главы государств оценят ситуацию в ШОС, определят задачи и перспективы развития организации.

В ходе саммита председательство в ШОС будет передано от Казахстана Китаю. Именно в этой стране летом 2018 года состоится следующая встреча глав стран-участниц ШОС.