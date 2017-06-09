Британские политики обдумывают варианты коалиции после выборов

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Коалиция британской Консервативной партии с Демократической юнионистской может стать одним из вариантов коалиции, необходимой для формирования правительства в ситуации "подвешенного парламента", когда ни одна из политических партий не имеет абсолютного большинства.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.

В настоящее время подсчитаны 640 из 650 округов. Консерваторы пока получили 311 мандатов, лейбористы – 259, либдемы – 12, Шотландская национальная партия – 35, остальные партии – 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабмина.

Лидер североирландской Демократической юнионистской партии Арлен Фостер не стала давать преждевременных обещаний, отметив лишь, что всегда находила достаточно сложным работу с лидером лейбористов Джереми Корбином. Она также заявила, что рассчитывает на предоставление властям Северной Ирландии дополнительных полномочий, а также заявила, что "жесткий" Brexit (выход Британии не только из ЕС, но и из единого экономического пространства и таможенного союза) не отвечает ничьим интересам. Эти заявления хоть и сохраняют возможность для коалиции с консерваторами, однако предполагают большой торг.

Более сложный, чем консерваторы с DUP вариант коалиции – коалиция меньшинства, состоящая из лейбористов, либдемов, Шотландской национальной партии, партии "зеленых". Либдемы, правда, заявили, что не хотят блокироваться ни с консерваторами, ни с лейбористами, однако политологи не исключают, что они при необходимости изменят точку зрения.

Немалую роль играет то, решит ли сторонница "жесткого" Brexit Тереза Мэй, созвавшая выборы для того, чтобы упрочить положение своей партии, а вместо этого потерпевшая поражение, продолжить политическую борьбу или уйти в отставку. Не исключено, что смена партийного лидера может повлиять и на поиск союзников.