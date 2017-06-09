Катар назвал "необоснованным" террористический список арабских стран

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Катар назвал необоснованным террористический список, в который четыре арабских государства внесли людей и организации, получающие финансовую поддержку из Дохи, передает агентство Рейтер.

Ранее Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о формировании единого списка, в который вошли 59 человек и 12 организаций, которые, по мнению составителей, причастны к терроризму и пользуются поддержкой Катара.

В список, в частности, вошли известные благотворительные фонды Катара и шиитские группировки, действующие в Бахрейне.

Из отдельных лиц в список были включены видный мусульманский богослов в Катаре Юсеф аль-Карадауи и двоюродный брат экс-главы МИД Катара Абдель Азиз бен Халифа аль-Атыйя.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже к ним присоединились еще пять стран. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал и Чад отозвали своих послов в Катаре. Глава МИД Катара отверг обвинения в спонсировании экстремистских организаций и заявил, что нападки на Доху связаны с успешностью страны.