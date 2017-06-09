Британию, скорее всего, ждет "подвешенный парламент"

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости, Мария Табак. Консерваторы набрали 300 мандатов на выборах в парламент Великобритании, но видимо утратят абсолютное большинство, начались споры об отставке премьер-министра Терезы Мэй.

На данный момент, консерваторы получили 304 мандата, лейбористы – 257, либдемы – 12, Шотландская национальная партия – 34, все остальные партии и независимые парламентарии – 21.

Согласно прогнозу Sky News, консерваторы наберут от 315 до 321 места, что недостаточно для абсолютного большинства (326 мест). В том случае, если ни одна из партий не набирает половины мест в парламенте, возникает необходимость формирования коалиции. Раньше у Консервативной партии было 330 мест, то есть итог выборов – крайне неблагоприятный для премьера Терезы Мэй, инициировавшей их, чтобы укрепить свои позиции.

Консерватор Анна Субри призвала Мэй задуматься об отставке, тогда как другой их однопартиец, замминистра труда Иан Дункан Смит заявил, что премьер должна остаться на своем посту.