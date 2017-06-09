Жители "литературных" городов Британии разошлись в политических симпатиях

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Английский город Ноттингем, связанный с легендами о благородном разбойнике Робин Гуде, на досрочных парламентских выборах проголосовал за лейбористов - лейбористскую партию поддержали три избирательных округа Ноттингема.

Точно так же проголосовали и округа города Ливерпуля, прославленного "Битлз".

Жители родного города Уильяма Шекспира – Стратфорда-на-Эйвоне – поддержали консерваторов.

На родине Чарльза Дарвина – в городке Шрусбери в графстве Шропшир – победил Дэниэл Качински – депутат-консерватор, ратующий, в том числе, за восстановление нормальных российско-британских отношений.

В родном городе автора повестей о Шерлоке Холмсе сэра Артура Конан-Дойля Эдинбурге три округа поддержали шотландских националистов, один – либерал-демократов, один – лейбористов.

На данный момент количество мандатов у Консервативной партии составило 287, у Лейбористской – 242, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 33 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 10 мест, а Партия независимости — самая правая партия — не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте.

Согласно прогнозам Sky News, Консервативная партия Великобритании не получит абсолютного большинства на выборах в парламент. Ожидается, что консерваторы получат от 315 до 325 мест, что означает появление "подвешенного" парламента — когда ни одна из ведущих политических партий не получает больше половины мест. В этом случае прежнее правительство сохраняет полномочия до формирования нового, даже если кто-то из министров перестал в результате выборов быть депутатом парламента.

Параллельно определяется, насколько действующий премьер-министр и его партия способны в одиночку или в сотрудничестве с другими партиями сформировать работоспособное правительство. Согласно установленным в Великобритании правилам именно правившая до выборов партия имеет право "первой ночи" на попытку формирования правительства. Возможные сценарии в данном случае — правительство меньшинства либо создание коалиции — формальной или неформальной.