Би-би-си дал прогноз на выборы в британский парламент

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Консервативная партия Великобритании получит 322 места в парламенте вместо изначально прогнозируемых 314, свидетельствуют данные телеканала Би-би-си.

Ранее единственный проводимый exit poll прогнозировал, что консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости — самая правая партия — не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.

Согласно прогнозам телеканала, лейбористы получат 261 место.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.