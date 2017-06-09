Би-би-си дал прогноз на выборы в британский парламент

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Консервативная партия Великобритании получит 322 места в парламенте вместо изначально прогнозируемых 314, свидетельствуют данные телеканала Би-би-си.
Согласно прогнозам телеканала, лейбористы получат 261 место.
Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.