Израильский министр призвал РФ опередить США с переносом посольства

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн — РИА Новости. Израильский министр Зеев Элькин призвал Россию воспользоваться промедлением Америки и стать первой страной в мире, которая перенесет свое посольство в Иерусалим.

Неурегулированность статуса города и чувствительность этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром заставила президента США Дональда Трампа пойти вразрез со своими предвыборными обещаниями и неделю назад отложить как минимум на полгода передислокацию дипмиссии, которая находится сейчас в Тель-Авиве.