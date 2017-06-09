Замглавы Шотландской национальной партии проиграл на парламентских выборах

Указатель избирательного участка на перекрестке Чаринг-Кросс в Лондоне. Архивное фото

Указатель избирательного участка на перекрестке Чаринг-Кросс в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Замглавы Шотландской национальной партии Ангус Робертсон потерял место в парламенте Великобритании, проиграв в шотландском округе Морей.

Это серьезный удар для SNP, учитывая тот факт, что Робертсон возглавлял фракцию в британском парламенте.

Лидер SNP Никола Стерджен говорила также, что хорошие результаты на выборах позволят ей "занять место" на предстоящих переговорах с Евросоюзом об условиях выхода Британии из ЕС.

На данный момент лейбористы получили 78 мандатов, консерваторы – 62. Независимые кандидаты выиграли 7 мест, Шотландская национальная партия – 13.