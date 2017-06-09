Верхняя палата парламента Японии приняла закон о престолонаследии

ТОКИО, 9 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Верхняя палата парламента Японии единогласно приняла закон, допускающий передачу Хризантемового трона при жизни нынешнего императора Акихито наследнику престола. Голосование транслировалось в прямом эфире.

Ранее закон был принят нижней палатой. Он состоит из пяти основных и 11 дополнительных статей и предусматривает "осуществление престолонаследования с учетом преклонного возраста императора, его желания и того понимания, которое это встретило в народе". Закон не указывает, что подобная передача трона возможна и в будущем, при других императорах, но создает прецедент, который может быть использован и в дальнейшем.

Передача трона будет осуществлена не позднее трех лет после обнародования закона. Конкретная дата не указана, решение будет принято по согласованию с императорской семьей, но велика вероятность того, что это произойдет к концу 30-го года правления императора Акихито в декабре 2018 года. В Японии одновременно используются два летоисчисления — европейское и по годам правления императора. Таким образом, 2019 год станет первым годом правления нового императора.

Девиз нового правления будет представлен летом 2018 года, что позволит финансовым институтам, государственным структурам и бизнесу подготовиться к грядущим изменениям, начало нового правления с нового года по европейскому летоисчислению также признано удобным для перехода.

Закон регулирует и вопрос о том, как называть императора после отречения. Для этого были использованы средневековые прецеденты, когда была распространена подобная передача власти и ухода действующего императора на покой — тогда бывшего императора называли "тайдзё тэнно" или сокращенно "дзёко". В то время наиболее частой формой был уход императора в монастырь. Таким образом, действующий император Акихито будет называться "дзёко".