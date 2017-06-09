Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон сохранил место в парламенте

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон по итогам досрочных выборов в парламент сохранил депутатский мандат, победив в округе Cевеноакс в Кенте.

На данный момент лейбористы получили 57 мандатов, консерваторы – 35. Независимые кандидаты выиграли шесть мест, Шотландская национальная партия – 8.

По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте —Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости – самая правая партия – не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.