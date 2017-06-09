МИД Японии: первый чартерный рейс направится на острова Кунашир и Итуруп

ТОКИО, 9 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Первый чартерный рейс из Японии направится на южнокурильские острова Кунашир и Итуруп, сообщили в пятницу РИА Новости в МИД Японии.

"Первый рейс направится с Хоккайдо на Кунашир и Итуруп. Как ожидается, это будет однодневная поездка. Сначала самолет направится на Кунашир, затем вылетит на Итуруп, а после этого вернется в Японию через Кунашир", — сказал собеседник агентства.

Сообщалось, что первый в истории отношений двух стран чартерный рейс направится на южные Курилы 18 июня. Как ожидается, его пассажирами станут бывшие жители островов, которые навестят могилы предков. До сих пор поездки в рамках безвизовых обменов между Японией и Россией осуществлялись морским путем. Договоренность об отправке чартерного рейса была достигнута во время встречи лидеров двух стран в апреле этого года во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву.

Вопрос о начале авиасообщения между севером Японии и южными Курилами обсуждался во время встречи премьер-министра Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля. До сих пор существовали только морские пути для посещения бывшими японскими жителями южно-курильских островов. Для расширения обмена и облегчения посещения могил бывшими жителями островов был предложен воздушный путь.

Облегчение посещения японцами южных Курил, а также возможность начала совместной экономической деятельности были включены в повестку дня во время визита Путина в Японию в декабре прошлого года. Тогда было подписано 80 документов по экономическому сотрудничеству, еще 20 документов подписали во время ответного визита Абэ в Москву.

Совместная экономическая деятельность будет идти по четырем направлениям: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология. Токио считает, что совместная экономическая деятельность на южных Курилах станет шагом вперед к заключению мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — страна претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.