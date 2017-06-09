В Японии рассказали, когда отправится первый чартерный рейс на Курилы

ТОКИО, 9 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Первый чартерный рейс из Японии на южные Курилы направится 18 июня, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

Таким образом, министр официально подтвердил называвшуюся ранее дату первого в истории отношений двух стран чартерного рейса на южные Курилы.

Как ожидается, его пассажирами станут бывшие жители островов, которые навестят могилы предков. До сих пор поездки в рамках безвизовых обменов между Японией и Россией осуществлялись морским путем. Договоренность о проведении чартерного рейса была достигнута во время встречи лидеров двух стран в апреле этого года во время визита премьер-министра Синдзо Абэ в Москву.