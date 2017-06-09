Министр образования Великобритании сохранила место в парламенте

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Министр образования Великобритании Джастин Грининг сохранила место в парламенте страны по итогам прошедших 8 июня досрочных выборов.

На данный момент лейбористы получили 29 мандатов, консерваторы – 19.

По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства им не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте —Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости – самая правая партия – не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.