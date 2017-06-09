"Тереза Мэй" выиграла поединок "партийных" коктейлей в лондонском пабе

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Тематическая вечеринка, приуроченная к парламентским выборам в одном из пабов лондонского Вестминстера, показала, что коктейли, смешанные в честь консерваторов, на порядок популярнее "лейбористских" напитков.

Официант заведения "Синий кабан" (Blue Boar) сообщил, что посетители могли выбрать коктейль из шампанского и кюрасао синего цвета (цвета консерваторов) или смесь водки и клубничного сока, окрашенную в красные цвета лейбористов. Напитки, соответственно, были названы в честь лидера тори и премьера страны Терезы Мэй и главы Лейбористской партии Джереми Корбина.

"Коктейль Терезы победил за явным преимуществом", - заявил сотрудник бара агентству Франс Пресс.

Пока что победа тори на реальных выборах не выглядит такой убедительной, как на турнире коктейлей. По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест.