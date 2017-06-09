В Йемене число жертв вспышки холеры приближается к 800

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Число жертв вспышки холеры в Йемене возросло до 791 человека, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее сообщалось о 727 умерших.

По данным ВОЗ, с начала повторной вспышки холеры в Йемене 27 апреля, общее количество заболевших на 7 июня составляет 101,8 тысячи человек, из которых почти половина — дети младше 15 лет.

Йеменские чиновники в сфере здравоохранения сообщили, что ОАЭ по воздуху доставили 50 тонн лекарств от холеры в город Аден на юге страны.