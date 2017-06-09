Коми заявил, что у Сешнса могла быть еще одна встреча с российским послом

ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Экс-глава ФБР Джеймс Коми сообщил сенаторам в четверг на закрытых слушаниях, что у генпрокурора США Джеффа Сешнса могла быть еще одна, третья встреча с послом РФ в США Сергеем Кисляком, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Сешнс в марте отстранился от участия в расследовании по делу о "связях" президента США Дональда Трампа с Россией, сославшись на то, что он участвовал в его предвыборной кампании. Генпрокурор оказался в центре внимания конгрессменов после того, как стало известно, что он дважды встречался в 2016 году с послом РФ, но не сообщил об этих встречах во время своего утверждения в сенате. Сешнс объяснил это тем, что встречался с российским дипломатом в качестве сенатора.

"Информация основана частично на перехватах (бесед) между русскими, когда шло обсуждение встреч… Но источники говорят, что, возможно, посол Сергей Кисляк преувеличивает масштабы встречи", — сообщает CNN.

Тем самым источники телеканала подтверждают, что американские спецслужбы прослушивают не только беседы российского посла с американскими гражданами, о чем было известно и ранее, но и с россиянами.

Телеканал напоминает, что в конгрессе ранее интересовались, могла ли быть подобная встреча в отеле Mayflower в Вашингтоне в апреле 2016 года во время выступления Трампа. Представители минюста США, который сейчас возглавляет Сешнс, утверждают, что у тогда еще сенатора Сешнса "не было никаких частных бесед с российскими официальными лицами".

Расследование предполагаемых связей окружения Трампа с Россией является частью большого расследования о так называемом "вмешательстве РФ" в выборы в США в 2016 году.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.