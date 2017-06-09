Брат экс-главы МИД Катара попал в террористический список Арабских стран

ДУБАЙ, 9 июн — РИА Новости. Заочно осужденный ливанским судом за терроризм родственник экс-главы МИД Катара Абдель Азиз бен Халифа аль-Атыйя попал в список лиц, причастных к финансированию терроризма, который в ночь на пятницу обнародовали Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет.

Двоюродный брат бывшего министра иностранных дел в 2014 году был приговорен в Ливане к семилетнему тюремному заключению за финансирование террористических группировок "Аль-Каиды", ИГ*, но отпущен на свободу перед началом суда под давлением Катара.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн внесли в списки спонсоров терроризма 59 человек и 12 организаций, находящихся в Катаре или получающих его поддержку.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже к ним присоединились еще пять стран. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал и Чад отозвали своих послов в Катаре. Глава МИД Катара отверг обвинения в спонсировании экстремистских организаций и заявил, что нападки на Доху связаны с успешностью страны.

*Террористическая группировка, запрещенная в России