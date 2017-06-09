Сноуден рассказал, почему Мэй не получает большинства в парламенте

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Потеря большинства в парламенте консервативной партией премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, судя по первым результатам, свидетельствует о недальновидности ее кампании, направленной на ограничение прав человека, считает бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден.

"Хотя это не подтвержденная информация, но первые результаты указывают на то, что кампания Мэй с позицией ограничения прав человека в Великобритании была не особо мудрой", - написал Сноуден в своем микроблоге в Twitter.

This is all unconfirmed, but early reports indicate May campaigning on a platform of ending human rights in the UK was less than wise. https://t.co/jnXGIYSJUm — Edward Snowden (@Snowden) 8 июня 2017 г.

Ранее Сноуден осудил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, сравнив ее с антигероем киносаги "Звездные войны" Дартом Вейдером из-за предложенного ею законопроекта, расширяющего полномочия британских спецслужб, который он назвал "абсолютным нарушением прав человека, идущим дальше, чем любой другой закон, представленный в западном мире".

Согласно результатам exit poll, лидерами на выборах станут консерваторы, но не доберут 12 мест до необходимых для абсолютного большинства 326 мандатах.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.