Минюст США объяснил, почему Сешнс отстранился от расследования по "делу РФ"

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс отстранился от участия в расследовании по делу о "связях" президента США Дональда Трампа с Россией только из участия в его предвыборной кампании, заявил официальный представитель министерства юстиции Иен Приор.

"Участие генпрокурора в предвыборной кампании президента Трампа стало причиной, по которой он 2 марта 2017 года принял решение отстраниться от участия в любых существующих или будущих расследованиях вопросов, каким-либо образом связанных с кампаниями президента США", — сказал Приор, комментируя высказывания бывшего директора ФБР Джеймса Коми на состоявшихся в четверг слушаниях в сенатском комитете по разведке.

В частности, Коми заявил, что Сешнс не собирался самостоятельно отстраняться от расследования по делу РФ.

Как подчеркнул представитель минюста, Сешнс начал консультации с сотрудниками министерства по поводу необходимости самоотстранения от "любых расследований, связанных с кампаниями президента".

Приор также отметил, что после первой встречи с соответствующими сотрудниками минюста по этому поводу "генпрокурор не получал информации и не участвовал в каком-либо расследовании на основании решения о самоотстранении". По его словам, это также относится к периоду, который предшествовал официальному отказу Сешнса 2 марта.