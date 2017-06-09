Сотрудница, передавшая СМИ доклад о "русских хакерах", не признает вины

ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Сотрудница компании, передавшая СМИ секретный доклад о "русских хакерах", не признает своей вины, сообщает телеканал NBC.

В четверг 25-летняя Риэлити Виннер, которую обвиняют в незаконном хранении и разглашении секретной информации, заявила в суде о своей невиновности. Суд проходит в штате Джорджия. Первые слушания были посвящены, в частности, тому, можно ли выпустить женщину под залог.

В то же время NBC приводит слова помощника прокурора Джениффер Солари, из которых следует, что Виннер призналась в том, что передала секретную информацию СМИ.

Об аресте Виннер стало известно на днях. Она работала в компании Pluribus International Corporation с февраля этого года и тогда же получила допуск к информации с грифом "совершенно секретно".

"Виннер распечатала и ненадлежащим образом удалила засекреченный доклад разведки, в котором содержалась засекреченная информация о национальной обороне от агентства разведывательного сообщества, а также незаконно оставила его у себя", — сообщил ранее минюст США. В сообщении говорится, что Виннер была арестована в субботу.

По данным следствия, что Виннер в мае отправила доклад по электронной почте новостному изданию. Название издания не уточняется, но, по данным источника телеканала NBC, речь идет о портале Intercept.

Ранее портал Intercept со ссылкой на засекреченный доклад Агентства национальной безопасности США (АНБ) сообщил о том, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США. Портал Intercept ссылается на полученную от некоего анонима копию документа. При этом подчеркивается, что результаты этих "атак", а также какое-либо влияние на избирательный процесс не установлены.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.