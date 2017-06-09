Консерваторы получили первый мандат по итогам всеобщих выборов в Британии

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Консерваторы получили на внеочередных выборах в Великобритании первый мандат – в северном округе города Суиндон на юго-западе Англии.

Оппозиционная Лейбористская партия получила на данный момент четыре мандата.

Между тем, по данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте —Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости – самая правая партия – не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.