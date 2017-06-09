Ер-Рияд внес в террористический список катарские благотворительные фонды

ДУБАЙ, 9 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет сформировали единый список террористических организаций, в который вошли известные благотворительные фонды Катара и шиитские группировки, действующие в Бахрейне.

Согласно опубликованному в арабских СМИ заявлению от имени четырех стран, в список поддерживающих терроризм организаций, которые располагаются в Катаре или получают поддержку Дохи, попали действующая с 1995 года благотворительная организация шейха Ида Аль Тани, а также один из пяти крупнейших благотворительных фондов в мире — Организация по оказанию гуманитарных услуг шейха Тани бен Абдаллы (RAF).

Кроме того, четыре страны включили в список террористических организаций шесть шиитских группировок Бахрейна, которые после подавления антиправительственных демонстраций в королевстве в 2011 году активно действуют против действующих властей Бахрейна и сил безопасности.

Как сообщил ранее телеканал Al Arabiya, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн внесли в террористические списки 59 человек и 12 организаций за финансирование терроризма и получение поддержки из Катара. Арабские страны пообещали, что список людей и организаций, поддерживающих терроризм, будет обновляться.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже к ним присоединились еще пять стран. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал и Чад отозвали своих послов в Катаре. Глава МИД Катара отверг обвинения в спонсировании экстремистских организаций и заявил, что нападки на Доху связаны с успешностью страны.