Пенс заявил об усилиях США по объединению Кипра

ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс и президент Республики Кипр Никос Анастасиадис в четверг обсудили перспективы кипрского урегулирования и борьбу с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба Белого дома.

"Вице-президент подчеркнул поддержку США для возобновления переговоров под эгидой ООН в Женеве и выразил надежду, что лидеры греко-киприотов и турок-киприотов придут к соглашению, которое объединит Кипр в двухзонную и двухобщинную федерацию на благо всех киприотов", — говорится в сообщении.

"Вице-президент также выразил благодарность за вклад Республики Кипр в глобальную коалицию по борьбе с ИГ и ее приверженность поддержке мирного процесса на Ближнем Востоке", — отмечается в документе.

Также стороны обсудили отношения США и Республики Кипр.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, которую признала только Турция.

Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва. В конце мая 2017 года Специальный советник генерального секретаря ООН по Кипру Эспен Барт Эйде заявил, что заключение соглашения по кипрскому вопросу возможно, несмотря на разногласия сторон по ряду вопросов.

Спецсоветник подчеркнул, что Кипр по-прежнему "очень, очень близок" к заключению соглашения по объединению острова. По его словам, президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер турецкой общины Кипра Мустафа Акынджи договорились по большинству вопросов, необходимых для заключения соглашения.