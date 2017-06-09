Эйфелева башня погасила огни в знак памяти о жертвах терактов в Тегеране

Вид на Эйфелеву башню в Париже, иллюминация которой была отключена. Архивное фото

Вид на Эйфелеву башню в Париже, иллюминация которой была отключена. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Главная парижская достопримечательность — Эйфелева башня — в ночь на пятницу погасила свои огни в память о жертвах терактов в Тегеране, унесших жизни 17 человек.

Об акции в память жертв терактов в Тегеране ранее объявила мэр французской столицы Анн Идальго.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.