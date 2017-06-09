Эксперт: Мэй все же может сформировать большинство в британском парламенте

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости. Потеря консерваторами большинства в парламенте может стать большим ударом для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, но у нее все же останется возможность сформировать большинство при помощи более мелких партий, заявил РИА Новости основатель социологического бюро Ipsos Mori Роберт Мильтон Ворчестер.

"Это будет удар для Мэй", - заявил РИА Новости Ворчестер, назвав результаты exit poll "неожиданными".

"Получить шесть или 12 дополнительных мест, вероятно, будет не очень сложно для консерваторов. Будет пара независимых людей, которые согласятся помочь им сформировать большинство", - заявил Ворчестер. По его мнению, такая поддержка может прийти из делегации Северной Ирландии и Ольстерской юнионистской партии.

Результаты exit poll неутешительны для консерваторов: согласно прогнозу, Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства ей не хватает 12 мест. В последнем составе парламента у правящей партии было 330 мест, так что если прогноз exit poll оправдается, этот результат будет катастрофой для премьера Терезы Мэй, инициировавшей выборы.