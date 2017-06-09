Британские лейбористы получили на внеочередных выборах второй мандат подряд

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Оппозиционная Лейбористская партия получила второй подряд мандат на всеобщих парламентских выборах в Великобритании.

Результаты объявил один из округов Сандерленда – города на северо-востоке Англии, уступившего на этот раз первое место по скорости подсчета голосов Ньюкаслу. Согласно результатам exit poll, лидерами на выборах станут консерваторы, но не доберут 12 мест до необходимых для абсолютного большинства 326 мандатов.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.