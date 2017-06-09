На севере Мельбурна полиция проводит контртеррористическую операцию

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Полиция проводит контртеррористическую операцию в северной части австралийского Мельбурна, пишет газета Herald Sun.

По данным издания, рейд связан с недавним террористическим инцидентом в мельбурнском квартале Брайтон.

Сообщается, что правоохранители обыскивают дома и проверяют мусорные контейнеры в районе операции.

В понедельник в мельбурнском Брайтоне произошли взрыв и стрельба, после чего неизвестный захватил в заложники женщину. В холле здания был обнаружен застреленный мужчина. В ходе спецоперации заложница была освобождена, а захвативший ее мужчина застрелен.

Ликвидированный злоумышленник Якуб Хайре ранее был досрочно освобожден, отбыв часть срока за уголовное преступление. Он был знаком сотрудникам антитеррористического ведомства, но фигурировал в их досье как потенциально малоопасный.

Ответственность на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).