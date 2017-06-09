Российский сенатор рассказал о возможном повторе выборов в Великобритании

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В случае "подвешенного" парламента в Великобритании могут последовать очередные выборы, поскольку премьеру Терезе Мэй трудно будет сформировать правительство и возглавить его, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Консервативная партия, по предварительным данным exit poll, лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но получает абсолютного большинства. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 34 мандатами, еще 36 мандатов получают так называемые малые партии.

"Лейбористы и Шотландская национальная партия могут создать коалицию, при этом шотландцы выступают против выхода из ЕС, и судьба Brexit будет находиться в подвешенном состоянии", - сказал сенатор.

По его словам, многое будут определять "колеблющиеся" депутаты из малых партий. Если Терезе Мэй удастся с ними договориться, ей придется идти на уступки, пояснил Джабаров.

"В случае если не удастся сформировать правящую коалицию, Великобритания получает "неустойчивый" парламент и страну могут ожидать новые выборы", отметил политик.

Он подчеркнул, что последние теракты подкосили консерваторов, "население напугано".