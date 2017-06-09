Британские студенты бурными аплодисментами встретили результаты exit poll

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Студенты Лондонской школы экономики (LSE) и других британских вузов бурными аплодисментами встретили результаты exit poll по итогам парламентских выборов в Великобритании, передаёт корреспондент РИА Новости.
Результаты exit poll неутешительны для консерваторов: согласно прогнозу, Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства ей не хватает 12 мест. В последнем составе парламента у правящей партии было 330 мест, так что если прогноз exit poll оправдается, этот результат будет катастрофой для премьера Терезы Мэй, инициировавшей выборы.
Как сообщил РИА Новости студент по имени Ашвендер, утром он голосовал за лейбористов.
"Корбин предлагает массу социально значимых решений, мне это импонирует. И я не фанат консервативной партии", - сказал молодой человек.