Британские студенты бурными аплодисментами встретили результаты exit poll

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин возле участка для голосования на досрочных парламентских выборах в Лондоне

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин возле участка для голосования на досрочных парламентских выборах в Лондоне

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Студенты Лондонской школы экономики (LSE) и других британских вузов бурными аплодисментами встретили результаты exit poll по итогам парламентских выборов в Великобритании, передаёт корреспондент РИА Новости.

LSE в четверг вечером устроила мероприятие LSE Election Night Party 2017, пригласив студентов и гостей в свои стены в центре Лондона, чтобы вживую наблюдать за подсчетом голосов по итогам парламентских выборов в Великобритании.

Результаты exit poll неутешительны для консерваторов: согласно прогнозу, Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства ей не хватает 12 мест. В последнем составе парламента у правящей партии было 330 мест, так что если прогноз exit poll оправдается, этот результат будет катастрофой для премьера Терезы Мэй, инициировавшей выборы.

Студенты приветственными криками и аплодисментами встретили результаты exit poll, так как многие являются сторонниками лейбористской партии, которая в своём предвыборном манифесте озвучила ряд предложений, касающихся высшего образования в Британии - в частности, ввести бесплатное образование.

Как сообщил РИА Новости студент по имени Ашвендер, утром он голосовал за лейбористов.

"Корбин предлагает массу социально значимых решений, мне это импонирует. И я не фанат консервативной партии", - сказал молодой человек.