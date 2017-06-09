Глава Минобороны Британии считает, что рано делать выводы о выборах

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости, Мария Табак. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон призвал не делать преждевременных выводов об исходе досрочных парламентских выборов на основании exit poll.

Результаты exit poll неутешительны для консерваторов: согласно прогнозу, Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства ей не хватает 12 мест. В последнем составе парламента у правящей партии было 330 мест, так что если прогноз exit poll оправдается, этот результат будет катастрофой для премьера Терезы Мэй, инициировавшей выборы.

"Нужно увидеть хотя бы некоторые результаты, прежде чем делать выводы", - цитируют британские СМИ заявление Фэллона.

Между тем, экс-канцлер Великобритании Джордж Осборн уже заявил, что если результаты выборов совпадают с прогнозом, то они катастрофические.