В конгрессе принят законопроект, отменяющий реформу Уолл-Стрит времен Обамы

ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Палата представителей конгресса США в четверг приняла законопроект, отменяющий систему регулирования финансового-экономической сферы в стране, которая была принята при прежнем президенте Бараке Обаме.

За новый закон о "Финансовом выборе" проголосовали 233 конгрессмена (при необходимых 218 голосах), против – 186.

Закон был разработан республиканцами, которые имеют большинство в палате. Большинство предложенных мер предусматривают ослабление контроля за финансово-экономическим сектором, что, по мнению авторов документа, сдерживало развитие этого важнейшего для экономики США сектора.

Теперь документ должен рассмотреть сенат, где у республиканцев нет необходимого большинства для его принятия. Если же законопроект пройдет и верхнюю палату, то его должен будет подписать президент США Дональд Трамп, который ранее неоднократно призывал к замене существующей системы "Додда-Фрэнка".

Реформа была проведена так называемым законом Додда-Фрэнка в 2010 году, призванным не допустить повторения финансового кризиса 2008 года. Закон, в частности, предписывает банкам меньше занимать, поддерживать строгие показатели достаточности капитала и подготовить планы безопасного для финансовой системы закрытия на случай банкротства. Кроме того, по данному закону было создано агентство по защите финансовых прав потребителей. Республиканцы выступают за снятие некоторых ограничений закона, но Трамп намерен отменить ограничения практически полностью.