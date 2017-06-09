В Британии завершилось голосование на выборах

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Голосование на выборах в парламент Великобритании завершилось с закрытием избирательных участков в четверг в 22.00 по местному времени (00.00 мск).

Основная интрига выборов – сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить абсолютное большинство (326 мест), которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.

Окончательные данные об исходе голосования будут оглашены в пятницу, 9 июня.

По итогам выборов определится состав кабинета министров и будет сформирована палата общин парламента. За день до выборов соцопросы показывали, что Консервативная партия лидирует в политических предпочтениях избирателей лишь с небольшим преимуществом, разрыв между консерваторами и лейбористами составляет всего от 4 до 9% голосов.

Как ожидается, избранные парламентарии будут приведены к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня после официальной церемонии с участием королевы.