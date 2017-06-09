Exit Poll: консерваторы лидируют на парламентских выборах в Британии

ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости, Мария Табак. Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест, свидетельствуют публикуемые национальными СМИ данные exit poll.
Таким образом, по предварительным данным, ни одна партия не получает абсолютного большинства (более половины мест) в нижней палате — палате общин, и в Великобритании будет сформирован так называемый "подвешенный" парламент.
На данный момент неясно, кто, как и в какие сроки будет формировать новое правительство. До формирования нового правительства прежний состав правительства продолжает исполнять свои обязанности.
Единый exit poll проводился BBC, ITV и Sky. Exit poll проводился на 144 избирательных участках по всей Великобритании. Участникам опроса предлагалось заполнить копию избирательного бюллетеня так, как они проголосовали на участке. Первые результаты официального подсчета поступят в ближайшие минуты из города Сандерленд на северо-востоке Англии.