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В мире

Затаившийся дракон: почему Пентагон боится военной мощи Китая

08:3909.06.2017
(обновлено: 10:44 09.06.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКитайские военные моряки во время российско-китайских военно-морских учениях Морское взаимодействие - 2015Китайские военные моряки во время российско-китайских военно-морских учениях Морское взаимодействие - 2015
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Илья Плеханов, для РИА Новости

Раз в год Пентагон представляет Конгрессу США свой доклад о состоянии вооруженных сил Китая и связанных с этим вопросах национальной безопасности Америки. И каждый год Китай гневно реагируeт на излагаемые в докладе выводы. Эта традиция существует уже много лет. В этом году доклад был подготовлен еще в мае, но в прессу попал лишь на этой неделе и вызвал ожидаемые дипломатические бурления.

Министр обороны США Джим Мэттис. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Пентагона заявил о возможности конфликта США с Китаем

"Доклад полон ложных доводов относительно развития обороны Китая, без учета фактов,— заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. — Китай отстаивает территориальный суверенитет, что является его законным правом. Мы надеемся, что США избавятся от мышления холодной войны и объективно оценят военное развитие КНР, а также приложат усилия для развития армейских отношений двух стран".

Привычные упреки

Что же вызвало недовольство Пекина в этом году?

Во-первых, американцы обвиняют Китай в проведении кибератак по всему миру, в том числе и на компьютеры правительства США. "Данные вторжения направлены на оценку сетей и получение информации. Китай использует свой потенциал в киберсфере для сбора разведывательной информации о дипломатическом, экономическом и военно-промышленном секторах США", — пишется в докладе.

Первый китайский авианосец собственного производства
© AFP 2017 / Stringer
Десять баз и шесть авианосцев Китая
Во-вторых, Пентагон заявляет, что Китай стремится создать глобальную сеть зарубежных военных баз, начав, например, в Пакистане. Сообщается также, что "в феврале 2016 года Китай начал строительство военной базы в Джибути, которое может быть закончено в течение следующего года. Китай, вероятно, будет стремиться основать дополнительные военные базы в странах, с которыми у него долговременные дружественные отношения".

В-третьих, США считают, что Китай проводит агрессивную политику в спорных водах Южно-Китайского моря, возводя военную инфраструктуру на островах Спратли (китайское название — Наньша). Пентагон заявляет, что Китай использует "морскую милицию"  и рыбаков для достижения своих целей, тем самым проецируя силу в спорных водах, но не до степени масштабного военного конфликта.

© REUTERS / StringerСолдаты Народно-освободительной армии Китая на острове Юншудао в Южно-Китайском море
© REUTERS / Stringer
Солдаты Народно-освободительной армии Китая на острове Юншудао в Южно-Китайском море

И в четвертых, по мнению американцев, вооруженные силы Китая продолжают подготовку к присоединению, если понадобится, Тайваня к материковой части силой и одновременно к предотвращению интервенции третьей стороны конфликта, если та решит прийти на помощь Тайваню.

Российско-китайские учения Морское взаимодействие-2016
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
Противовес НАТО: чему научат друг друга российские и китайские военные
Отмечается также, что Китай тратит гораздо больше на оборону, чем официально сообщает, и несмотря на замедление экономического роста, скорее всего, увеличит свой военный бюджет: "Используя цены и обменный курс 2016 года, министерство обороны оценивает, что общие расходы Китая, связанные с обороной, в 2016 году превысили 180 миллиардов долларов США. Однако оценка оборонных расходов остается сложной, в основном из-за непрозрачности в отчетности". По данным самого Китая, его военный бюджет в 2016 году составлял около 144 млрд долларов.

В принципе, ничего нового в претензиях США нет. Эти темы и так не сходят со страниц прессы и постоянно озвучиваются политиками и военными. Самое интересное, как всегда, кроется в деталях.

Технологические амбиции Китая

Помимо политических аспектов большое внимание в докладе американцы уделяют военно-техническому развитию вооруженных сил Китая.

Как отмечаю в Пентагоне, в 2015 году в Китае был создан специальный Комитет по науке, технологиям и индустриальному развитию национальной обороны, а в 2016 году Центральный военный комитет Китая создал еще одну Комиссию по науке и технологиям. Эти структуры призваны обеспечить интеграцию гражданских и военных технологий и дать рост технологиям двойного назначения. В 2016 году глава Китая Си Цзиньпин заявил, что военным следует уделять особое внимание развитию стратегических передовых технологий для вооруженных сил. Китайское общество должно стать инновационно ориентированным.

Боевые машины пехоты Военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пентагон: Китай в 2016 году потратил на оборону более $180
В 2016 году в рамках пятилетнего плана (2106-2020) были обозначены и направления, на которых следовало сосредоточить усилия военному комплексу. Они включали в себя работу над космическими и авиационными двигателями, квантовыми технологиями, гиперзвуком, автоматизацией и робототехникой, нанотехнологиями, искусственным интеллектом и космическими исследованиями.

Ряд гражданских направлений развития технологий, по мнению американских аналитиков, будут иметь важное значение для вооруженных сил Китая: новые материалы, лазеры, глубоководные системы мониторинга, водородная энергетика, виртуальная реальность.

В докладе отмечается, что хотя Китай и продолжает или пытается закупать компоненты для своих военных программ за рубежом, с каждым годом он становится все более самодостаточным в военных технологиях, что на земле, что в воде, что в воздухе, что в космосе. Слабым звеном пока является область двигателестроения, электроники, диагностики и частично область высокоточного станкостроения. За недостающими технологиями Китай обращается к России и Украине, привлекает к себе иностранных высококлассных специалистов, создает зарубежные научно-исследовательские центры, но также прибегает к промышленному и кибершпионажу.

Баллистические ракеты армии Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, pool
Пентагон считает, что Китай будет создавать военные базы за рубежом
Ну, и в итоге, как резюме, Пентагон в своем докладе все же уходит от сухого языка цифр, аналитики и выводов и заверяет в витиеватых выражениях Конгресс: "Соединенные Штаты будут продолжать следить за военной модернизацией Китая и будут продолжать адаптировать свои силы, подходы, инвестиции и оперативные концепции, чтобы обеспечить сохранение Соединенными Штатами способности защищать родину, сдерживать агрессию, защищать союзников и партнеров и обеспечивать региональный мир, процветание и свободу".

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Николай
"США считают, что Китай проводит агрессивную политику в спорных водах Южно-Китайского моря" Китай около своего дома а вот штаты сеют смуту по всему миру..
09:26
09.06.2017
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