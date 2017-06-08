США заявили властям Иракского Курдистана о поддержке единства Ирака

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Референдум о независимости Иракского Курдистана отвлечет от борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

Ранее стало известно, что власти Иракского Курдистана намерены провести референдум о независимости 25 сентября.

"США поддерживают единый, федеральный, стабильный и демократический Ирак. Мы понимаем и уважаем законные устремления народа Иракского Курдистана. Однако мы выразили свои опасения властям Иракского Курдистана о том, что проведение референдума, пусть он и не имеет обязательной силы, в данный момент отвлечет внимание от более срочных вопросов, включая уничтожение ИГ", — отметила Науэрт в заявлении.

По ее словам, это же касается борьбы с экономическим кризисом в регионе и решения внутриполитических споров.

Она также призвала курдские власти сотрудничать с правительством Ирака "по всему спектру важных вопросов, включая будущие отношения между Багдадом и (Курдистаном) на основе иракской конституции".

* Террористическая организация, запрещенная в России.