Шотландская епископальная церковь разрешила однополые браки

ЛОНДОН, 8 июн — РИА Новости. Шотландская епископальная церковь, входящая в объединение англиканских церквей, проголосовала за разрешение однополым парам заключать браки в церкви, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Решение за разрешение однополых союзов было принято в ходе голосования в синоде, одобрившем поправки в норму о том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Как отмечает корпорация, это означает, что представители ЛГБТ, последователи любой англиканской церкви, теперь могут просить о заключении союза в Шотландской епископальной церкви.

Священники должны будут дать свое согласие на заключение подобных союзов. Согласно решению церкви, это означает, что те, кто не согласен с однополыми союзами, не должны действовать против своей совести.

Как отмечает Би-би-си, Шотландская епископальная церковь стала первой из Англиканского сообщества, принявшей подобное решение по поводу заключения однополых союзов.