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В мире

"Самооборона": коалиция нанесла удар по проправительственным силам в Сирии

23:0008.06.2017
(обновлено: 23:10 08.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПоследствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фотоПоследствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам, сообщил ее официальный представитель Райан Диллон. Это уже третий подобный инцидент. Все они произошли на юге страны в районе Ат-Танфа. Свои действия коалиция объяснила самообороной.

Третий удар коалиции

В результате сегодняшнего удара были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые слишком близко подошли и "представляли угрозу" для сил коалиции, заявил Диллон.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Союзники США в районе Ат-Танфа останутся там до победы над ИГ* в Сирии
Он уточнил, что удар был нанесен в районе населенного пункта Ат-Танфа, где "силы коалиции и их союзников действуют уже несколько месяцев". Диллон затруднился сказать, есть ли жертвы, отметив, что эта информация сейчас выясняется.

Военные также сбили беспилотник проправительственных сил, поскольку он якобы пытался бомбить силы коалиции.

"Беспилотник сбросил боеприпасы, которые никак не затронули коалицию. У беспилотника были еще боеприпасы, поэтому мы сбили его", — сказал Диллон.

Это первый известный случай, когда проправительственные силы в Сирии попытались нанести удар по коалиции во главе с США.

Предыдущие инциденты

Впервые коалиция нанесла удар по проправительственным силам 18 мая. Авиация союзников обстреляла ракетами колонну, которая, как сообщили в Пентагоне, вошла в "зону предотвращения конфликтов", где находились вооруженные формирования, поддерживаемые США. Этому, по заявлению военных, предшествовали предупредительные действия: самолеты пролетели над колонной и сделали несколько выстрелов не на поражение.

"Коалиция действовала в районе несколько месяцев, и мы занимались предотвращением конфликтов при операциях несколько недель. Наше присутствие в Ат-Танфе не было чем-то новым, как и не было секретом", — заявил тогда представитель пресс-службы американского военного ведомства.

Дамаск на рассвете. Архивное фото
© Фото : SANA
США заявили, что продолжают использовать каналы связи с Россией в Сирии
По данным Пентагона, были уничтожен танк и строительное оборудование. Отмечалось, что вооруженные формирования в Сирии часто используют модифицированную строительную технику в качестве военной.

Предположительно, в составе колонны двигались ополченцы, а не регулярные части сирийской армии. Глава Пентагона Джеймс Мэттис высказывал мнение, что она находилась под командованием Ирана, но были ли в ней иранцы, не известно. Позже в министерстве обороны САР сообщили, что среди жертв авиаудара все же были сирийские военнослужащие.

Второй подобный инцидент произошел 6 июня в том же месте и по схожему сценарию. Союзники вновь объяснили свои действия "угрозой" своим силам.

При этом представитель коалиции заявил, что не знает о конкретном составе проправительственных сил. По его словам, в результате удар были уничтожены "две единицы артиллерии, одна единица противовоздушного оружия и поврежден танк". По данным источника РИА Новости с места событий, погибли двое сирийских военных.

Реакция на удары

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В коалиции во главе с США рассказали, почему сбили сирийский беспилотник
Инциденты вызвали резкую реакцию Дамаска и его союзников.

МИД Сирии призвал международную коалицию прекратить авиаудары, которые, как считают в ведомстве, помогают укреплению террористов группировки "Исламское государство"*.

Дамаск напомнил, что коалиция, которая уже три года проводит в Сирии операцию против боевиков ИГ*, действует без согласия законного правительства страны.

"Преступления, совершаемые нелегитимной международной коалицией во главе с США, являются очевиднейшим доказательством того, что США и страны этой коалиции сбивают с толку международное общественное мнение и в частности Совбез ООН", — заявил сирийский МИД.

Оперативный штаб союзников Сирии, куда входят силы ливанской "Хезболлы" и Ирана, заявил о готовности ударить по позициям американских военных, если это потребуется. Штаб назвал действия коалиции "трусливой агрессией" и доказательством "лицемерия США в борьбе с терроризмом".

Отсутствие ответных военных действий сторонники Дамаска объяснили "самообладанием", но подчеркнули, что будут действовать, если США пересекут "красные линии".

В Москве действия коалиции назвали "нарушающими международное право" и суверенитет Сирии. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что США и их союзники нанесли удар по тем, кто борется с террористами.

В свою очередь, в госдепартаменте США заявили, что очередной удар коалиции был в интересах самообороны и не свидетельствует об эскалации ситуации.

"Коалиция полностью сконцентрирована на срочной цели — разбить ИГ*, но также она была готова защищать себя по мере того, как проправительственные силы наступали на силы коалиции в Ат-Танфе, поэтому мы не считаем это эскалацией ситуации", — заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

"Коалиция должна защищать себя, и мы считаем это (удар) таковым", — добавила она.

В штабе самой коалиции сообщили, что намерены оставаться в Сирии до полной победы над ИГ*.

В официальном заявлении подчеркивается, что союзники "будут предпринимать соответствующие меры для защиты своих сил". При этом они "не стремятся бороться с сирийским режимом, российскими или проправительственными силами, которые с ним сотрудничают".

Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии. Архивное фотору
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мнение: действия коалиции США в Сирии провоцируют "большой кризис"
Официальный представитель коалиции Райан Диллон особо подчеркнул, что линия связи с российскими военными в Сирии для предотвращения конфликтов открыта и продолжает работать. Он добавил, что именно по этим каналам США связывались с российскими военными перед последним ударом.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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