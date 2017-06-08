"Самооборона": коалиция нанесла удар по проправительственным силам в Сирии

Коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам, сообщил ее официальный представитель Райан Диллон. Это уже третий подобный инцидент. Все они произошли на юге страны в районе Ат-Танфа. Свои действия коалиция объяснила самообороной.
Третий удар коалиции
В результате сегодняшнего удара были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые слишком близко подошли и "представляли угрозу" для сил коалиции, заявил Диллон.
Военные также сбили беспилотник проправительственных сил, поскольку он якобы пытался бомбить силы коалиции.
"Беспилотник сбросил боеприпасы, которые никак не затронули коалицию. У беспилотника были еще боеприпасы, поэтому мы сбили его", — сказал Диллон.
Это первый известный случай, когда проправительственные силы в Сирии попытались нанести удар по коалиции во главе с США.
Предыдущие инциденты
Впервые коалиция нанесла удар по проправительственным силам 18 мая. Авиация союзников обстреляла ракетами колонну, которая, как сообщили в Пентагоне, вошла в "зону предотвращения конфликтов", где находились вооруженные формирования, поддерживаемые США. Этому, по заявлению военных, предшествовали предупредительные действия: самолеты пролетели над колонной и сделали несколько выстрелов не на поражение.
"Коалиция действовала в районе несколько месяцев, и мы занимались предотвращением конфликтов при операциях несколько недель. Наше присутствие в Ат-Танфе не было чем-то новым, как и не было секретом", — заявил тогда представитель пресс-службы американского военного ведомства.
Предположительно, в составе колонны двигались ополченцы, а не регулярные части сирийской армии. Глава Пентагона Джеймс Мэттис высказывал мнение, что она находилась под командованием Ирана, но были ли в ней иранцы, не известно. Позже в министерстве обороны САР сообщили, что среди жертв авиаудара все же были сирийские военнослужащие.
Второй подобный инцидент произошел 6 июня в том же месте и по схожему сценарию. Союзники вновь объяснили свои действия "угрозой" своим силам.
При этом представитель коалиции заявил, что не знает о конкретном составе проправительственных сил. По его словам, в результате удар были уничтожены "две единицы артиллерии, одна единица противовоздушного оружия и поврежден танк". По данным источника РИА Новости с места событий, погибли двое сирийских военных.
Реакция на удары
МИД Сирии призвал международную коалицию прекратить авиаудары, которые, как считают в ведомстве, помогают укреплению террористов группировки "Исламское государство"*.
Дамаск напомнил, что коалиция, которая уже три года проводит в Сирии операцию против боевиков ИГ*, действует без согласия законного правительства страны.
"Преступления, совершаемые нелегитимной международной коалицией во главе с США, являются очевиднейшим доказательством того, что США и страны этой коалиции сбивают с толку международное общественное мнение и в частности Совбез ООН", — заявил сирийский МИД.
Оперативный штаб союзников Сирии, куда входят силы ливанской "Хезболлы" и Ирана, заявил о готовности ударить по позициям американских военных, если это потребуется. Штаб назвал действия коалиции "трусливой агрессией" и доказательством "лицемерия США в борьбе с терроризмом".
Отсутствие ответных военных действий сторонники Дамаска объяснили "самообладанием", но подчеркнули, что будут действовать, если США пересекут "красные линии".
В Москве действия коалиции назвали "нарушающими международное право" и суверенитет Сирии. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что США и их союзники нанесли удар по тем, кто борется с террористами.
В свою очередь, в госдепартаменте США заявили, что очередной удар коалиции был в интересах самообороны и не свидетельствует об эскалации ситуации.
"Коалиция полностью сконцентрирована на срочной цели — разбить ИГ*, но также она была готова защищать себя по мере того, как проправительственные силы наступали на силы коалиции в Ат-Танфе, поэтому мы не считаем это эскалацией ситуации", — заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.
"Коалиция должна защищать себя, и мы считаем это (удар) таковым", — добавила она.
В штабе самой коалиции сообщили, что намерены оставаться в Сирии до полной победы над ИГ*.
В официальном заявлении подчеркивается, что союзники "будут предпринимать соответствующие меры для защиты своих сил". При этом они "не стремятся бороться с сирийским режимом, российскими или проправительственными силами, которые с ним сотрудничают".
*Террористическая группировка, запрещенная в России