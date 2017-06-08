В Одессе радикалы подрались с полицией на концерте украинской певицы Билык

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Радикалы подрались с полицией в Одессе во время концерта украинской певицы Ирины Билык, который в итоге не был отменен, сообщает одесское интернет-издание "Таймер".

Ранее украинский телеканал "Эспрессо" сообщил, что радикалы угрожают в четверг вечером сорвать концерт Билык в Одессе из-за ее поездок и выступлений в России, под угрозой срыва также ряд выступлений других украинских и российских исполнителей. В МВД заявили, что концерт Билык отменен, однако, как выяснилось позже, концерт все же состоялся.

"Между сотрудниками правоохранительных органов, обеспечивающими охрану общественного порядка во время концерта Ирины Билык в ресторане LeoPark 8 июня, и представителями праворадикальных организаций, пытающимися сорвать мероприятие, возникла небольшая стычка", — сообщает издание со ссылкой на своего корреспондента с места события.

Сообщается, что спустя примерно полчаса после начала концерта группа радикалов попыталась прорвать полицейское оцепление, чтобы ворваться на территорию ресторана и сорвать концерт, однако сделать им этого не удалось, а один из наиболее активных участников попытки прорыва был задержан полицией.

По данным издания, после этого участники попытки срыва концерта окружили автобус, куда посадили задержанного, чтобы помешать доставить его в отделение полиции. Советник главы управления нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк пообещал им, что после установления личности задержанного тут же отпустят, однако радикалы попытались отбить соратника силой.

"В результате были задержаны ещё несколько человек, включая экс-лидера одесского отделения "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ — ред.) Сергея Стерненко. В ответ его соратники заявили, что перекроют расположенную по соседству улицу Филатова и будут блокировать движение до тех пор, пока Стерненко и других задержанных не освободят. Что же до концерта Ирины Билык, то он продолжается", — сообщает издание.

Позже стало известно, что полиция освободила Стерненко.

В конце мая из-за протеста радикалов был сорван концерт в Одессе украинской певицы Светланы Лободы, которую радикалы обвиняют в частых поездках и выступлениях в России. В свою очередь украинский певец Иван Дорн решил отменить концерт в Одессе, запланированный на 9 июня, из-за угроз радикалов.