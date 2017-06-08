Тиллерсон будет посредником на переговорах по ситуации вокруг Катара

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Рексу Тиллерсону быть посредником в контактах между арабскими странами по ситуации вокруг Катара, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Президент предложил госсекретарю Тиллерсону быть посредником стран Персидского залива. США предпочитают, чтобы страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива самостоятельно достигли разрешения (кризиса)", — заявила Науэрт на брифинге.

По ее словам, во встрече президента также принимал участие министр обороны Джеймс Мэттис. Помимо ситуации в Катаре обсуждалась проблема КНДР, сказал она.