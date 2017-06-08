Адвокат: показания Коми подтвердили, что Трамп не был под расследованием

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Показания экс-директора ФБР Джеймса Коми подтвердили, что президент США Дональд Трамп не находится под расследованием, говорится в письменном заявлении адвоката Трампа Марка Касовица.

"Теперь установлено, что президент не находился под расследованием за сговор или попытки помешать расследованию", — говорится в заявлении.

Незадолго до увольнения Коми подтвердил наличие расследования "российских связей" предвыборного штаба Трампа с Россией, которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против нее за 10 дней до выборов.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.