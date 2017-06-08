Путин рассказал, чем ему симпатичен Маккейн

ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, что американский сенатор-республиканец Джон Маккейн "симпатичен ему своим патриотизмом", но призвал США отказаться от наследия прошлого и вместе с РФ бороться с реальными угрозами, такими как терроризм и проблемы окружающей среды.

В ходе интервью, отрывок из которого опубликован во вторник телеканалом Showtime, Стоун попросил Путина прокомментировать выдвинутую сенатором, известным своими нападками на российского президента, инициативу заблаговременно ввести вето против возможного снятия антироссийских санкций.

"На самом деле он для меня даже немножко симпатичен, да-да-да, я не шучу сейчас, он симпатичен мне своим патриотизмом и в последовательности при защите интересов своей страны", — сказал российский лидер.

Как заявил российский лидер, "люди с такими убеждениями как сенатор, которого вы упомянули, они живут еще в старом мире и не хотят заглянуть в будущее, не хотят понять, как быстро меняется мир, не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое, оно всегда тащит их за собой назад".

"Сейчас у нас общие угрозы, связанные с международным терроризмом, с бедностью во всем мире, с деградацией окружающей среды, которая реально угрожает всему человечеству, в конце концов, накопили столько ядерного оружия, что это тоже стало угрозой для всего мира. Нам бы не мешало об этом немножко подумать, нам есть над чем работать", — сказал Путин.

Полностью интервью покажут 12-15 июня на телеканале Showtime.