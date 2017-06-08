Путин считает, что политика США не меняется, несмотря на смену президентов

ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что политика США остается неизменной, несмотря на смену руководителей государства.

"Президенты в вашей стране меняются, а политика нет", — заявил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стону.

Отрывки из фильма Стоуна опубликованы на канале Showtime в YouTube.

Полностью четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным" будет показан 12-15 июня.

Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, его героями были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший. Кроме того, его последней работой стал фильм о бывшем агенте спецслужб США Эдварде Сноудене, премьера которого прошла осенью 2016 года.